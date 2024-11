Hamburg - Nach der Trennung von Trainer Steffen Baumgart sollen in der Winterpause auch mehrere Spieler den Hamburger SV verlassen. Zu den Kandidaten gehört nach einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ auch der Offensivspieler Levin Öztunali. Der Enkel des HSV-Idols Uwe Seeler war erst im Sommer 2023 mit großen Erwartungen nach Hamburg zurückgekehrt. Dort konnte sich der 28-Jährige aber weder unter Baumgart noch unter dessen Vorgänger Tim Walter einen Stammplatz erkämpfen.

„Der eine oder andere Spieler weiß auch schon Bescheid, dass er im Winter gehen könnte“, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz in einem Interview von Welt TV. Weitere Kandidaten sind der Finne Anssi Suhonen (23) und der Franzose William Mikelbrencis (20).

Der Hamburger SV droht in dieser Saison zum siebten Mal nacheinander den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu verpassen. Nach vier Zweitliga-Spielen ohne Sieg hatte sich der Club am Sonntag von Baumgart getrennt.

Belastbare Informationen über seinen Nachfolger gibt es in Hamburg noch nicht. Spekuliert wird aber bereits über eine Rückkehr von Bruno Labbadia, der den HSV bereits zweimal trainierte und mit Kuntz früher ein Sturmduo beim 1. FC Kaiserslautern bildete.