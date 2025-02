Frankfurt/Main/Berlin/Düsseldorf - Nach Einbrüchen in Luxus-Boutiquen in mehreren deutschen Städten hat im Frankfurter Landgericht der Strafprozess gegen die vier mutmaßlichen Täter begonnen. Sie hätten im vergangenen Jahr als Mitglied einer ausländischen Bande in wechselnder Besetzung die Einbrüche verübt, hieß es in der Anklage. Insgesamt sollen sie Waren im Wert von rund 350.000 Euro erbeutet haben, dabei handelte es sich vor allem um wertvolle Handtaschen.

Begonnen hatte die Serie der Staatsanwaltschaft zufolge im Januar 2024 in der Düsseldorfer Königsallee: Mitten in der Nacht fuhr ein Auto dreimal mit dem Heck gegen ein Boutique-Schaufenster, bis das Glas splitterte. In dem Wagen sollen zwei der nun angeklagten Männer gesessen haben. Die Täter erbeuteten bei dem Blitzeinbruch 22 Handtaschen und 4 Portemonnaies mit einem Gesamtwert von fast 143.000 Euro. Einer der Angeklagten, ein heute 45-jähriger Mann, soll die Beute noch am selben Tag zum Verkauf nach Serbien gebracht haben.

Schaufenster halten stand

Fünf Monate später soll die Bande auf die gleiche Weise noch einmal in dasselbe Geschäft eingebrochen sein. Die Beute: Kleidung, Schuhe und Taschen mit einem Verkaufspreis von insgesamt über 104.000 Euro. Auch in zwei Nobel-Boutiquen auf dem Kurfürstendamm in Berlin soll die Bande im Mai und Juni versucht haben, mit einem Auto die Schaufenster zu zerstören - beide Male hielt das Glas jedoch stand.

In Frankfurt begannen die Ermittlungen der Polizei im Juli nach einem Einbruch in eine Modeboutique in der Innenstadt. Dabei hatten die Täter den Schließzylinder zerstört und Taschen sowie Kleidung im Gesamtwert von etwa 103.000 Euro erbeutet. Unter anderem über die Bilder der Überwachungskamera seien sie auf die Spur eines der nun Angeklagten gestoßen, berichtete ein Polizist in seiner Zeugenaussage.

Auf frischer Tat ertappt

Als die Bande im August erneut nach Frankfurt reiste, wurden die Männer mehrere Tage lang rund um die Uhr observiert. Die Polizisten erwischten der Anklage zufolge schließlich drei von ihnen bei einem Einbruch in eine Boutique in der Innenstadt, bei dem vierten mutmaßlichen Mittäter klickten drei Tage später in Stuttgart die Handschellen.

Nach der bisherigen Planung soll im März ein Urteil verkündet werden.