Berlin - Nach dem schweren Gewitter in Berlin in der Nacht zu Dienstag fährt die S-Bahn-Linie 85 nach einem Blitzeinschlag zunächst nicht. Auf den Linien S8 und S9 kommt es zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn am Dienstagmorgen auf ihrer Webseite mitteilte. Auswirkungen gebe es zwischen Baumschulenweg und Treptower Park.