Nach Bombenfund in Dresden: Evakuierung dauert an

Dresden - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Dresden ist am Donnerstagabend das Evakuierungsgebiet abgesperrt worden. Etwa 2700 Menschen seien von den Maßnahmen betroffen, teilte die Polizei mit. Beamte würden derzeit überprüfen, ob alle das Gelände in einem Radius von 800 Metern um den Fundort verlassen hätten. Die 250 Kilogramm schwere Bombe US-amerikanischer Bauart war am Vormittag im Stadtteil Übigau auf einem Autohof entdeckt worden. Sie sei scharf und müsse vor Ort entschärft werden, hieß es.

Die Dresdner Polizei bat die Menschen im Gebiet, den Anweisungen der Einsatzbeamten Folge zu leisten. Autofahrer sollen das Areal weiträumig umfahren. Von der Evakuierung ist den Angaben nach auch die Dresdner Feuerwehr betroffen. Die Feuer- und Rettungswache Übigau, die Branddirektion sowie die Integrierte Regionalleitstelle Dresden liegen im Evakuierungsgebiet. Trotz des erforderlichen Umzugs bleibe der Notruf 112 im Leitstellenbereich ohne Einschränkung nutzbar.

Neben rund 150 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk seien rund 220 Polizisten im Einsatz. Im Umfeld des Fundortes leben vergleichsweise wenige Menschen. Das Gelände ist vor allem von Betriebstätten geprägt.