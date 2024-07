Unbekannte haben an einem Bahndamm einen Kabelschacht in Brand gesetzt. Das hatte Folgen für die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg. Am Abend gab die Bahn dann Entwarnung.

Bremen - Nach dem Brandanschlag auf die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg soll der Zugverkehr wieder regulär anlaufen. Der Schaden sei gegen 19.00 Uhr behoben worden, teilte ein Bahnsprecher am Abend auf dpa-Anfrage mit. Es könne noch vereinzelt zu Verspätungen kommen.

Laut Polizei zündeten die Täter am frühen Morgen die Leitungen in einem Kabelschacht an einem Bahndamm in Bremen gezielt mit einem Brandmittel an. Laut Bahn konnten in der Folge ICE-Züge von Nordrhein-Westfalen nach Hamburg nicht über den Bremer Hauptbahnhof fahren.