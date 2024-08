Erst brennt ein Kabelschacht an der Bahnstrecke Hamburg-Bremen, wenige Tage später an Bahngleisen in Berlin. Deutliche Einschränkungen für Zugreisende sind die Folge. Waren es Anschläge?

Nach einem Brandanschlag an Bahngleisen in Bremen wird ein Bekennerschreiben geprüft.

Bremen/Berlin - Nach Bränden in Kabelschächten an Bahngleisen in Berlin und Bremen ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Es sei auf einer Internetplattform veröffentlicht worden, der Staatsschutz der Polizei Bremen prüfe es auf Echtheit, teilte die Polizei in Bremen mit. Die Brände hatten zu starken Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr geführt, Tausende Bahnreisende waren betroffen.

Das Bekennerschreiben wurde auf der linken Plattform Indymedia veröffentlicht. „Die durch diese Angriffe erfolgten Ausfälle sorgen hoffentlich für wirksame Unterbrechungen in der kapitalistischen Routine“, heißt es darin. Die Deutsche Bahn bilde wie kein anderes Unternehmen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und liefere den Treibstoff, der diese anfeuere.

Spuren in Bremen sichergestellt

In Bremen hatten die Täter am frühen Montagmorgen die Leitungen in einem Kabelschacht an einem Bahndamm gezielt mit einem Brandmittel angezündet, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, es wurden Spuren und Beweismittel sichergestellt. Der Staatsschutz prüft einen politisch motivierten Hintergrund.

Wegen des Schadens konnten am Montag zunächst keine ICE-Züge zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg über den Bremer Hauptbahnhof fahren. Auch die Regionalzüge auf der Strecke Hamburg-Bremen waren von den Beeinträchtigungen betroffen.

Bahn-Einschränkungen in Berlin bis zum Dienstag

In der Nacht auf Freitag brannte es in einem Kabelschacht der Bahn in Berlin - und es kommt seither es deutlichen Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Nach Angaben der Bahn werden diese voraussichtlich noch bis zum Dienstag bestehen bleiben. „Weil mehrere Kabel betroffen sind, werden die Reparaturarbeiten über das Wochenende andauern“, hieß es. Die Bahn spricht von „Vandalismusschäden“.

Beeinträchtigt ist der Abschnitt zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Spandau. Der Halt in Berlin-Spandau entfällt daher. Fernverkehrszüge werden über den nördlichen Außenring nach Berlin-Gesundbrunnen und zum Hauptbahnhof umgeleitet - und sind deshalb länger unterwegs. Auch im Regionalverkehr werden Züge umgeleitet, sind verspätet oder Haltestellen werden nicht bedient.