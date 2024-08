Ein Bus kommt von Straße ab und rammt einen Baum - fünf Menschen werden bei dem Unfall schwer verletzt. Zwei Verletzte schweben in Lebensgefahr.

Nach Busunfall schweben zwei Menschen in Lebensgefahr

Bad Bentheim - Nach einem Busunfall in Bad Bentheim schweben zwei Menschen in Lebensgefahr. Laut Angaben der Polizei wurde in dem mit fünf Menschen besetzten Bus der 53 Jahre alte Fahrer und ein 35 Jahre alter Fahrgast mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 27 und 67 Jahren wurden schwer verletzt, eine 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Bus war am Morgen aus zunächst nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Straße bis zum frühen Nachmittag gesperrt werden, ist aber inzwischen wieder freigegeben.