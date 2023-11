Halles Niklas Kreuzer scheitert an der Dresdner Mauer.

Halle - Niklas Kreuzer steht nach Abschluss seiner Chemotherapie vor einer Rückkehr ins Training beim Fußball-Drittligisten Hallescher FC. Der 30 Jahre alte Verteidiger bekam im August dieses Jahres die Diagnose Hodenkrebs und fiel seitdem aus. „In wenigen Wochen steht die finale Untersuchung an, die den Weg für sein ersehntes Comeback ebnen soll“, teilte der HFC am Montag mit. Kreuzer selbst ist wieder angriffslustig. „Die Vorfreude auf mein Comeback treibt mich jeden Tag an. Ich freue mich enorm, mich ab sofort wieder hauptsächlich auf den Fußball konzentrieren zu dürfen“, sagte der Abwehrspieler, der schon Läufe und Stabilisierungsübungen absolviert.

Halle kann den variabel einsetzbaren Verteidiger im Abstiegskampf gut gebrauchen. Immerhin kassierte der HFC mit 33 Gegentreffern die meisten der 3. Liga. „Niklas‘ Kampfgeist ist eine Inspiration für uns alle, seine Rückkehr zur Mannschaft tut allen gut. Wir werden ihn auf seinem Weg zurück auf den Rasen mit voller Unterstützung begleiten, geben ihm aber die Zeit, die er braucht“, sagte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik.