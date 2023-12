Gera - Nach Durchsuchungen in Amtsgebäuden wegen eines Drohbriefs hat die Polizei in Gera Entwarnung gegeben. Es seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Dienstbetrieb dort habe wieder aufgenommen werden können. Der Einsatz habe mehrere Stunden gedauert.

Zuvor war das Amt für Versorgung und Gesundheit geräumt worden. Am Montagmorgen war dort ein Drohbrief gefunden worden. Polizisten hatten die betroffenen Räume auch mit Hunden durchsucht. Den genauen Inhalt des Drohbriefs nannte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage nicht. Die Kriminalpolizei ermittle gegen unbekannt wegen Androhung einer Straftat.