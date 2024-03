Hildesheim - Ein 52 Jahre alter Mann soll den parteilosen Harsumer Bürgermeister Marcel Litfin bedroht haben. Am Dienstag (9.00 Uhr) muss sich der 52-Jährige in Hildesheim vor Gericht verantworten. In dem Prozess am Amtsgericht geht es nach Gerichtsangaben um Bedrohung in acht Fällen, in zwei Fällen in Tateinheit mit Beleidigung sowie eine Beleidigung. Tatzeit war von Oktober 2021 bis Dezember 2022. Bedroht wurden neben dem Bürgermeister auch Mitarbeiter der Gemeinde Harsum und des Jobcenters. Sechs Zeugen sind geladen, darunter der Bürgermeister, außerdem will das Gericht einen psychiatrischen Gutachter hören.

Ein 51-Jähriger muss sich vom 12. Juni an wegen Drohungen gegen den Bürgermeister verantworten - ebenfalls am Amtsgericht. In dem Fall geht es um vier mutmaßliche Bedrohungen sowie um Diebstähle und Beleidigungen und zwei Bombendrohungen im Frühjahr 2023 in Hildesheim.