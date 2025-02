Berlin/Potsdam - Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auch heute auf sonniges aber kaltes Winterwetter einstellen. Der Tag startet bitterkalt mit Frost und Tiefstwerten zwischen minus 7 und minus 11 Grad, örtlich sogar noch wenige Grad kälter, wie der Deutsch Wetterdienst mitteilte.

Gegen Vormittag wird es aber deutlich wärmer: Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 bis 4 Grad und dazu gibt es viel Sonnenschein. Erst am Abend ziehen von der Prignitz bis zum Elbe-Elster-Kreis Wolken auf.

Zum Wochenende hin wird es milder

In der Nacht ist besonders auf den Straßen Vorsicht geboten: Denn fallender Regen kann gebietsweise gefrieren und für Glatteis sorgen. Die Temperaturen fallen auf minimal 1 Grad in der Prignitz und minus 3 Grad in der Niederlausitz.

Die Glatteisgefahr besteht auch noch am Freitagmorgen und -vormittag. Danach kündigt der Wetterdienst Dunst an. Die Höchstwerte liegen bei milderen 7 Grad an der Grenze zu Polen und 10 Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, in Berlin um 9 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es ab auf 3 bis minus 1 Grad, Regen fällt demnach nicht. Das Wochenende startet am Samstag heiter und trocken mit maximal 9 bis 13 Grad.