Magdeburg - Nach zunächst vielen Wolken und Schauern wird es in Sachsen-Anhalt zur Wochenmitte zunehmend freundlicher. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, lockert es bei acht bis elf Grad am Montagnachmittag von der Altmark bis zur Börde auf. Im Harz werden 4 bis 7 Grad erwartet. Der zunächst starke und böige Wind lässt nach. In der Nacht hört der Regen auf.

Nach der Auflösung von Nebelfeldern wird der Dienstag der Vorhersage zufolge bei 12 bis 15 Grad heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Am Mittwoch steigen die Temperaturen bei viel Sonnenschein auf bis zu 17 Grad, im Harz bis 15 Grad.