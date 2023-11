Dresden - Nach einem Brand am Donnerstagmorgen im Dresdner Stadtteil Striesen befindet sich die 19-jährige Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Die Richter haben am Freitag den Haftbefehl gegen die Beschuldigte erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilte.

Bei dem Brand in der Wohnung am Donnerstag konnte sich ein 25 Jahre alter Mann vor dem Feuer über den Balkon retten. Dabei verletzte er sich schwer. Ein weiterer Hausbewohner hatte sich ebenfalls über den Balkon gerettet. Es gibt keine Angaben dazu, wodurch das Feuer ausgelöst wurde und ob sich die 19-Jährige und der 25-Jährige kannten.