Berlin - Nach der Trennung von Cheftrainer Cristian Fiél will der kriselnde Fußball-Zweitligist Hertha BSC möglichst schnell einen neuen Coach präsentieren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Ex-Hannover-Trainer Stefan Leitl die Wunschlösung der Berliner Verantwortlichen.

Laut Sky seien nur noch letzte Details zwischen Club und Trainer zu klären. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, müsste Hertha wie schon für Fiél eine Ablöse für Leitl zahlen. Dazu soll der 47-Jährige bei Hannover 96 eine Aufstiegsprämie in seinem Vertrag haben, die die Berliner dann unter Umständen ablösen müssten. Am letzten Spieltag der Saison könnte es für die Niedersachsen in Berlin am 18. Mai noch um den Aufstieg gehen.

Bringt Leitl einen Ex-Herthaner mit?

Der 47 Jahre alte Münchner musste beim Ligakonkurrenten der Hertha kurz vor dem Jahreswechsel gehen. Hannover stand damals auf Rang sieben mit zwei Zählern Rückstand auf Platz zwei. Die mit Aufstiegsambitionen gestartete Hertha hat nach einem miserablen Start in die Rückrunde nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.

Als Co-Trainer könnte Leitl einen ehemaligen Herthaner mitbringen. Andre Mijatović spielte zwei Jahre für die Berliner und war Kapitän der Aufstiegsmannschaft 2011. Leitl und Herthas Leiter der Lizenzspielabteilung, Andreas „Zecke“ Neuendorf, kennen sich noch aus Spielerzeiten in Ingolstadt. Schon im Sommer wurde Leitl als Cheftrainer bei der Hertha gehandelt.