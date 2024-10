Nach einer Flucht vor der Polizei finden Beamte in Cottbus sprengstoffverdächtige Gegenstände in einem Auto. Gegen einen 45-jährigen Mann wird Haftbefehl erlassen. Die Polizei ermittelt.

Cottbus - Nach dem Fund von sprengstoffverdächtigen Gegenständen bei einem Mann in Cottbus ist ein Haftbefehl gegen den 45-Jährigen erlassen worden. Der Mann war am Montag vor einer Kontrolle geflüchtet und hatte dabei einen Unfall verursacht, wie die Polizei mitteilte. Er wurde kurz darauf festgenommen.

In seinem Auto fanden die Beamten verdächtige Gegenstände, die Sprengstoff sein könnten. Im Zuge der Ermittlungen wurden zudem die Wohn- und Geschäftsräume des Mannes durchsucht und weitere verdächtige Gegenstände sichergestellt.

Der Tatverdächtige kam am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt. Ob es sich wirklich um Sprengstoff handelt, wird weiter untersucht. Die Ermittlungen dauern an.