Magdeburg - Nach frostigen Wintertagen kündigt sich in Sachsen-Anhalt spürbare Milderung an. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, scheint am Donnerstag bei 3 bis 6 Grad zunächst noch oft die Sonne. Im Harz werden zwischen null und 3 Grad erwartet. In der Nacht zieht leichter Regen auf, der sich auf dem zum Teil gefrorenen Boden in Glatteis verwandeln kann.

Mit Temperaturen von 9 bis 12 Grad wird der Freitag schon fast frühlingshaft mild. Der Tag startet mit bewölktem Himmel, stellenweise regnet es leicht, am Morgen kann es noch einmal glatt werden. Am Nachmittag ziehen die Wolken langsam ab. Auf dem Brocken wird es stürmisch. Der Samstag wird heiter bis wolkig, bei 9 bis 13 Grad bleibt es niederschlagsfrei.