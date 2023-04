Bremen - Maximilian Philipp kommt bei Werder Bremen zu seinem Startelf-Debüt in der Fußball-Bundesliga. Der 29-Jährige ersetzt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Spiel gegen seinen Ex-Club SC Freiburg Nationalspieler Niclas Füllkrug. Der Top-Torschütze der Liga (16 Tore) fällt wegen muskulärer Probleme an der Wade aus. Philipp wurde von den Bremern im Winter vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg ausgeliehen. Bei seinen bisherigen acht Einsätzen für Werder war er jeweils eingewechselt worden.

Freiburgs Trainer Christian Streich verändert sein Team im Vergleich zum 0:1 gegen den FC Bayern München in der Vorwoche ebenfalls. Angreifer Michael Gregoritsch fehlt wegen Problemen am Sprunggelenk und wird durch Roland Sallai ersetzt. Manuel Gulde muss wegen einer Muskelverletzung passen. Seine Abwehrposition übernimmt Philipp Lienhart, Der wieder genesene Lukas Kübler nimmt auf der rechten Abwehrseite wieder den Platz von Kiliann Sildillia ein.