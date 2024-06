Rotenburg - Nach dem Fund einer Kinderleiche im Norden Niedersachsens bleibt die Todesursache zunächst unklar. Es gebe noch keine Ergebnisse dazu, woran das Kind gestorben sei, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Rotenburg dem Nachrichtensender Welt TV mit Blick auf die rechtsmedizinische Untersuchung. Diese soll auch die Identität des toten Kindes klären. Die Ermittlungsgruppe gehe „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass es sich um den seit April vermissten sechsjährigen Arian aus Elm bei Bremervörde handele. Ein Landwirt hatte die Leiche am Montagnachmittag bei Mäharbeiten auf einer Wiese Estorf im Landkreis Stade gefunden.