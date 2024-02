Nordhorn - Nach dem Fund von menschlichen Überresten in einem Kanal bei Nordhorn in Niedersachsen steht die Identität des Opfers fest. Nach einer DNA-Analyse sei festgestellt worden, dass es sich um einen 53 Jahre alten Mann aus Nordhorn mit lettischer Staatsangehörigkeit handele, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Für den Mann sei mehrere Tage vor dem Fund der Leichenteile eine Vermisstenmeldung eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details nannte sie nicht. Die Ermittlungen der Mordkommission liefen ihren Angaben zufolge weiter auf Hochtouren.

Die Leichenteile waren am 17. Februar in mehreren Tüten verpackt von Spaziergängern gefunden worden. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte hatten nach dem ersten Fund die Umgebung an Land und Wasser abgesucht. Unterstützt vom Technischen Hilfswerk (THW) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren dabei auch Taucher, Sonarboote und Drohnen im Einsatz.