Potsdam - Am Mittwoch ist das Wetter erneut unbeständig in Berlin und Brandenburg. Morgens kann es gelegentlich frostig werden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen. Nach einem klaren Start mit wenig Wolken wird es im Verlauf des Tages ungemütlich. Am Vormittag ziehen von Westen Wolken auf. Ab dem Nachmittag kommen schauerartiger Regen und böig auffrischender Südostwind hinzu, die zum Abend die Oder erreichen. Die Temperaturen klettern auf 12 bis 15 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel mit Wolken bedeckt, bei Temperaturen zwischen 6 und 3 Grad. Mitunter regnet es. Am Donnerstag blinzelt auch mal die Sonne durch die Wolkendecke und es bleibt laut DWD größtenteils trocken. Bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad kann es örtlich Regenschauer geben.

In der Nacht zum Freitag ist es meist trocken. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 1 Grad. Am Freitag wird es wolkig und regnerisch, bei Höchstwerten von 9 bis 13 Grad.