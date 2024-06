Leipzig - Nach einer kurzen wetterbedingten Unterbrechung ist die EM-Fanzone in Leipzig wieder geöffnet. Später könne es zwar noch regnen aber das Schlimmste sei überstanden, teilte eine Sprecherin für die Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz am Dienstag auf Anfrage mit. Wegen eines angekündigten Unwetters musste die Fanzone zwischenzeitlich schließen. Die dunklen Wolken mit örtlichen Schauern seien vorbeigezogen.

In Leipzig wird am Abend (21.00 Uhr) das Spiel Portugal gegen Tschechien angepfiffen. Auf der Fanzone in der Innenstadt hatten sich zuletzt mehrere Zehntausend Menschen versammelt.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Sachsen am frühen Abend vor schweren Gewittern mit Hagel und schweren Sturmböen. Allerdings war zunächst nicht genau klar, wann das Unwetter Sachsen erreicht und ob es auch Leipzig trifft.

In Berlin, Köln, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen waren am Dienstag öffentlichen Fan- und Public-Viewing-Bereiche wegen möglicher Unwetter geschlossen worden.