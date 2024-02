Wolfsburg - Nationalstürmer Lukas Nmecha steht nach langer Knieverletzung vor einem Comeback beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Das stellte Trainer Niko Kovac vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) zumindest in Aussicht.

„Man sieht bei ihm, dass er ein dreiviertel Jahr nicht dabei war. Er hat schon ziemlich viel Lust auf Fußball, das sieht man in jeder einzelnen Aktion im Training“, sagte Kovac am Donnerstag. „Wir wissen auch, dass er kein Spieler ist, der jetzt schon von Beginn an starten kann. Aber er gibt uns eine Option, dass er eventuell schon zehn Minuten oder 15 Minuten spielen kann. Wir sind da sehr positiv.“

Der 25 Jahre alte Nmecha zog sich in der vergangenen Saison im November 2022 ausgerechnet beim Heimspiel gegen Dortmund eine Knieverletzung zu, die ihn auch die Teilnahme an der WM in Katar kostete. Im März und August 2023 erlitt er jeweils einen Rückschlag, so dass er sich nach seinem Einsatz im DFB-Pokal gegen TuS Makkabi Berlin einer Operation unterziehen musste.

Zu einem Duell mit seinem jüngeren Bruder Felix Nmecha (23) wird es am Samstag aber nicht kommen. Der vor dieser Saison für rund 30 Millionen Euro von Wolfsburg nach Dortmund gewechselte Mittelfeldspieler fehlt aktuell wegen einer Hüftverletzung.