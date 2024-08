In der vergangenen Woche wurde ein toter Mann im Kiessee im Dresdener Stadtteil Leuben entdeckt. Die Polizei konnte nun seine Identität klären.

Nach Leichenfund an Badesee in Dresden: Toter identifiziert

Dresden - Die Polizei hat die Identität des Mannes geklärt, der vergangene Woche tot aus einem Kiessee in Dresden geborgen worden war. Bei dem Toten handelt es sich um einen 36-Jährigen aus Zwickau, wie die Behörde mitteilte. Demnach ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit ertrunken ist. Hinweise auf eine Straftat hätten sich nicht ergeben, hieß es. Die Leiche war am frühen Montagmorgen in der vergangenen Woche im Kiessee im Stadtteil Leuben gefunden worden.