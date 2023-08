Clausthal-Zellerfeld - Nach dem Angriff mit einem Messer im Landkreis Goslar ist der Zustand des 24-jährigen Opfers stabil. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit. Der Mann und ein 22-Jähriger seien am Vortag in einer Wohnung in Clausthal-Zellerfeld aneinandergeraten. Der Streit habe sich dann vor das Haus verlagert, wo der 22-Jährige dem anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll.

Der 24-Jährige sei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, wo er nach Angaben des Sprechers notoperiert wurde. Gegen den Beschuldigten wird demnach wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Beschuldigte befindet sich den Angaben zufolge derzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung in einer psychiatrischen Klinik.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machte der Sprecher am Mittwoch zunächst keine Angaben.