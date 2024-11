Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich vorerst vom bisher vergleichsweise milden Herbst verabschieden. „In der Nacht zum Sonntag ist verbreitet mit leichtem Frost zu rechnen“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Vormittag wird in weiten Teilen Nebel erwartet, bevor im Tagesverlauf die Sonne durchkommt. Tagsüber steigen die Temperaturen auf etwa 10 Grad Celsius, während die Tiefstwerte in der Nacht zwischen plus 1 Grad und minus 4 Grad Celsius liegen. Auch in den folgenden Nächten sei Frost in Bodennähe zu erwarten.

Am Montag zieht ein Tiefdruckgebiet aus Nordosten heran, das vor allem in der Altmark und der Börde für dichte Wolken sorgt, jedoch ohne Regen. Im Süden von Sachsen-Anhalt bleibt es dagegen überwiegend freundlich. Ab Dienstag wird sich voraussichtlich wieder häufiger die Sonne zeigen, und auch in den folgenden Tagen bleibt die Wetterlage ähnlich.