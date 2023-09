Nach Nebel gibt es Sonnenschein in Sachsen

Ein Fahrradfahrer ist am Morgen auf dem Elberadweg nahe dem Fährgarten unterwegs.

Dresden - Nach morgendlichem Nebel scheint in Sachsen am Mittwoch die Sonne. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 25 bis 28, im Bergland 20 bis 24 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag fällt nach den Angaben ebenfalls kein Regen, stellenweise wird es aber wieder neblig. Es kühlt auf 14 bis 8 Grad ab. Der Donnerstag beginnt heiter, später ziehen von Westen her Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 25 und 27, im Bergland zwischen 20 und 24 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es trocken und bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad. Die Wolken halten sich am Freitag, am frühen Abend setzt Regen ein. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 25, im Bergland 17 bis 22 Grad. Im Bergland weht teils stark böiger Wind.