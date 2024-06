Hamburg - Nach mehrmonatiger Krankheitspause geht NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann (80) erstmals wieder auf Sendung. Am Samstag läuft seine zweistündige Show „Carlo kennt sie alle“ bei NDR Schlager, wie der Sender in Hamburg am Freitag mitteilte. Darin erzählt der Moderator unter anderem über seine Begegnungen mit Stars. „Ich bin der glücklichste Schlageropa ever“, sagte von Tiedemann laut Mitteilung. Er habe eine nicht zu beschreibende Lust auf Radio. „Wer 53 Jahre dabei ist, der kann nichts anderes.“ Weiter sagte der Moderator: „Ich bin zuhause, ich bin fröhlich, ich bin gesund, es geht aufwärts.“