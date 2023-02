Nach Pokalaus: Alba Berlin in Belgrad gefordert

Alba-Flügelspieler Louis Olinde in Aktion.

Berlin - Sechs Tage nach dem bitteren Pokalaus hallt die Niederlage gegen den FC Bayern München auch vor Alba Berlins nächster Aufgabe in der Euroleague nach. „Wir hatten ein paar Tage, es zu verarbeiten. Aber das schmerzt natürlich immer noch und die Stimmung in den letzten Tagen hätte besser sein können“, sagte Flügelspieler Louis Olinde vor der Partie beim serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport).

Im Gegensatz zu den Berlinern konnte Roter Stern in Serbien gerade den Pokalsieg feiern. „Sie werden deshalb mit viel Selbstvertrauen auftreten“, warnte Trainer Israel Gonzalez. Dazu kommt noch die extrem hitzige Atmosphäre in der Halle. „Es wird ein echter Härtetest“, ergänzte Kapitän Luke Sikma.

Zumindest hatte Alba ein paar Tage Zeit, die Wunden zu lecken und das Pokalaus schon im Halbfinale zu verarbeiten. „Wir haben versucht die Fehler aufzuarbeiten, die wir zu genügend gemacht haben“, sagte Olinde. Aber das erste Saisonhighlight ist nun Geschichte, auch für den Kopf nicht einfach. „Man hat die letzten ein, zwei Monate darauf hingearbeitet oder es immer im Hinterkopf, dass man da sein muss. Jetzt muss man halt gucken, wo man woanders die Motivation herzieht“, so der 24-Jährige.

Gerade in der Euroleague ist das aber aktuell ein schwieriges Unterfangen. Denn Alba ist Tabellenletzter und hat kaum noch Chancen, einen Playoff-Platz zu erreichen. Olinde sieht aber genau darin einen Motivationspunkt: „Wir wollen es uns selber beweisen, dass wir besser sind, als das, was wir im Moment in der Euroleague zeigen. Wir haben ja schon gezeigt, dass wir große Teams schlagen können.“