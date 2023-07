Nach Raub in Geschäften: 22-Jähriger in U-Haft

Dessau-Roßlau - Nach mehreren Raubstraftaten in verschiedenen Geschäften in Dessau-Roßlau und Köthen ist ein 22-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft verbracht worden. Er soll für insgesamt drei Taten verantwortlich sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zwei Gebäude waren nach Angaben der Beamten im Rahmen der Ermittlungen gegen den jungen Mann am Mittwoch von der Polizei durchsucht worden. Während der Durchsuchung konnten unter anderem geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Auch der Beschuldigte wurde bei der Maßnahme angetroffen. Der junge Mann soll im April und Mai 2023 unter Androhung von Waffengewalt in verschiedenen Märkten Geld erbeutet haben.