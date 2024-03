Leipzig - Im Rennen um die Champions League ist für RB Leipzig ein Sieg gegen Schlusslicht Darmstadt 98 Pflicht. Die Sachsen empfangen den Letzten der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und sind im Gegensatz zum Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Real Madrid klar in der Favoritenrolle. „Die Tendenz, wie wir die Aufgaben gerade lösen, gefällt mir. Der Mut und die Verteidigungslust - das finde ich gut. Wir brauchen gegen Darmstadt viel Energie“, sagte Trainer Marco Rose. Der 47-Jährige muss nur den Ausfall von Verteidiger Lukas Klostermann kompensieren.