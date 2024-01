Nach Regen immer mehr Sonne am Wochenende in Thüringen

Erfurt/Leipzig - Bei milden Temperaturen und anfänglich Regen kommt am Wochenende in Thüringen immer öfter die Sonne zum Vorschein. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, zieht der Regen bei maximal acht bis elf Grad am späten Freitagabend nach Südosten ab. Im Bergland werden vier bis acht Grad erreicht. Es muss auch im Tiefland zunächst mit Sturmböen gerechnet werden, der Wind flaut im Laufe der Nacht ab.

Bei sechs bis acht Grad wechseln am Samstag zunächst Sonne und Wolken. Am Sonntag wird viel Sonnenschein vorhergesagt, der jedoch von Schleierwolken getrübt wird. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt demnach auf Werte zwischen fünf bis acht Grad.