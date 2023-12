Nach Schuss in Osnabrücker Innenstadt: Suche nach Täter

Osnabrück - Nach einem Schuss in der Osnabrücker Fußgängerzone hat die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter noch nicht gefasst. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Alexander Retemeyer, wurde am frühen Sonntagmorgen ein 21 Jahre alter Mann durch einen Pistolenschuss durch die Handfläche schwer verletzt. Er sei im Krankenhaus operiert worden, sagte Retemeyer.

Seinen Angaben zufolge war der 21-Jährige mit zwei weiteren Personen gegen 1.45 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs, als die Gruppe von zwei Männern angesprochen wurde, die in einem Auto durch die Straße fuhren. Sie hätten wissen wollen, wo noch etwas los war, sagte Retemeyer. Danach sei der Wagen weitergefahren und habe gewendet. Als er wieder bei der Fußgängergruppe vorbeigefahren sei, habe der Beifahrer aus dem Auto heraus gefragt: „Kann es sein, dass ihr uns eben beleidigt habt?“ und gleichzeitig eine Pistole gezogen. Daraufhin habe der 21-Jährige nach der Waffe gegriffen, wobei sich bei dem Handgemenge der Schuss löste. Das Geschoss verletzte die Hand des jungen Mannes und blieb in der Fassade eines Modehauses stecken.