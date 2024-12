Am Donnerstag kam es zu einem großen Polizeieinsatz in Stendal. Ein 18-Jähriger wurde mit einer lebensbedrohlichen Schussverletzung in einem Plattenbau gefunden. Nun gibt es einen Verdächtigen.

Stendal - Die Polizei in Stendal hat einen Tatverdächtigen festgenommen, der vergangene Woche einen 18-Jährigen angeschossen haben soll. Der 31 Jahre alte Tatverdächtige sei am Montag festgenommen worden, teilte die Polizeiinspektion Stendal am Abend mit. Weitere Details zum Verdächtigen wurden nicht genannt. Er soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am vergangenen Donnerstag war es in Stendal zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Ein 18-Jähriger wurde in einem Mehrfamilienhaus mit einer lebensbedrohlichen Schussverletzung aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.