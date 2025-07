Erst fallen Schüsse auf einen Mann in Kreuzberg, kurz darauf auf einen weiteren in Neukölln. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Nach Schüssen auf Mann in Kreuzberg ermittelt Mordkommission

Berlin - Nach den Schüssen auf einen Mann in Berlin-Kreuzberg ermittelt eine Mordkommission. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 26-Jährige wurde am Freitagabend in der Bergmannstraße angeschossen, während er vor einem Restaurant saß. Die Beamten gehen von einer versuchten Tötung aus, die Hintergründe sind demnach noch unklar.

Der mutmaßliche Täter soll mehrfach geschossen haben. Anschließend flüchtete er unerkannt zu Fuß. Am Freitagabend hieß es zunächst, der Schütze sei Teil einer Vierergruppe gewesen. „Die Information ist nicht mehr aktuell“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Es werde nur ein Einzeltäter gesucht. Der Angeschossene kam in ein Krankenhaus und befindet sich den Angaben zufolge inzwischen außer Lebensgefahr.

Zusammenhang zu Schüssen in Neukölln eher unwahrscheinlich

Knapp zwei Stunden später wurde in der Neuköllner Sonnenallee ebenfalls ein Mann angeschossen. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten ist laut Polizeiangaben vom Samstag eher unwahrscheinlich. Es könne aber nicht völlig ausgeschlossen werden, hieß es. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte eine Polizeisprecherin.



Ein Unbekannter soll dem 39-Jährigen mehrfach in die Beine geschossen haben, als dieser vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses an seinem Motorrad stand. Der Schütze flüchtete zu Fuß. Die alarmierten Beamten leisteten Erste Hilfe und stoppten die Blutungen. Der Verletzte kam zur Notoperation ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind auch hier noch unklar.