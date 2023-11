Seit rund 24 Stunden ist die Polizei mit Spezialkräften im Einsatz in der Gemeinde Milower Land. Das Kind und seine Mutter sind inzwischen in Sicherheit.

Nach Schüssen in Brandenburg - Einsatz dauert an

Brandenburg an der Havel - Nach Schüssen eines Mannes mit einem Kind versucht die Polizei weiter, den verschanzten Verdächtigen in einem Haus in der Gemeinde Milower Land in Brandenburg festzunehmen. Die Situation am Samstagnachmittag sei unverändert, die Maßnahmen dauerten an, sagte der Polizeisprecher.

Gegen Mittag hatte es zunächst danach ausgesehen, als rücke die Polizei auf das umstellte Haus vor. Eine Detonation war zu hören, ein gepanzertes Fahrzeug der Einsatzkräfte setzte sich in Bewegung. Einen Zugriff wollte die Polizei aber nicht bestätigen. Danach kehrte zunächst wieder Ruhe ein.

Seit rund 24 Stunden sind die Einsatzkräfte auch mit einem Spezialeinsatzkommando im Ortsteil Vieritz im Einsatz. Vieles ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich dort in einem Haus am Freitagnachmittag vier Personen: der Verdächtige und ein weiterer Mann sowie das Kind mit seiner Mutter. Einen der Männer habe die Polizei bereits am Nachmittag festgenommen, als dieser aus dem Haus getreten sei. In der Nacht soll auch die Mutter das Gebäude verlassen und das Kind dem Jugendamt übergeben haben. Dabei sollen Schüsse aus dem Haus gefallen sein, verletzt wurde niemand.