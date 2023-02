Dresden - Nach einem Polizeieinsatz wegen Schüssen in der Dresdner Innenstadt am Mittwochnachmittag ist der Tatverdächtige festgenommen worden. Der 25-Jährige sei noch am Abend unter einer Eisenbahnunterführung an der Uferstraße gestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Dresden mit. Ein Beamter hatte nach Feierabend einen Mann, auf den die Beschreibung des mutmaßlichen Schützen passte, mit einer Pistole in einer Straßenbahn bemerkt.

Als dieser die Straßenbahn verließ, habe der Beamte seine Kollegen informiert. Diese stellten daraufhin eine Schreckschusswaffe sicher. Der Tatverdächtige muss sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Am Mittwochnachmittag hatten Zeugen die Polizei über einen Mann mit einer Schusswaffe alarmiert, der in der Wilsdruffer Straße mit einer Pistole in die Luft geschossen haben soll. Auf eine solche Waffe deuteten die Patronenhülsen, die gefunden wurden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben vorsorglich auch Einsatzkräfte geschickt, die auf die Bewältigung von lebensbedrohlichen Lagen spezialisiert sind.