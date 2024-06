In den vergangenen Wochen war erstmals auf Norderney ein Wolf gesichtet worden. Kein Grund für Unruhe, sagt der Kurdirektor.

Norderney - Nach der erstmaligen Sichtung eines Wolfs auf einer ostfriesischen Nordseeinsel hat Norderneys Kurdirektor für Gelassenheit geworben. „Man kann beruhigt auf der Insel Urlaub machen, wie es auch in anderen Destinationen möglich ist, in denen Wölfe bereits heimisch sind“, sagte Norderneys Kurdirektor Wilhelm Loth am Montag.

Von dem Tier gehe keine Gefahr aus. Man nehme die Situation ernst, aber es gebe keinen Grund zur Panik, sagten Loth und Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs in einer gemeinsamen Mitteilung.

In den vergangenen Wochen war erstmals auf Norderney ein Wolf gesichtet worden, wie vor wenigen Tage bekannt wurde. Eine Rangerin des Nationalparks niedersächsisches Wattenmeer entdeckte auf Aufnahmen einer Wildtierkamera Fotos, die einen Wolf zeigen. Der Rüde wurde am 6. und 20. Juni fotografiert.