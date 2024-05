Stendal - Nach den starken Regenfällen ist die Feuerwehr in Sachsen-Anhalt zu einer Vielzahl von Einsätzen ausgerückt. Am Donnerstagabend seien Bäume umgestürzt und Keller vollgelaufen, hieß es aus der Leitstelle Altmark am Freitag. Im kleinen Ort Schäplitz, Ortsteil von Bismark, halfen die Kameraden am Freitag, die Dorfstraße von Schlamm zu befreien. Im Salzlandkreis gab es ebenfalls Einsätze, etwa im kleinen Ort Nelben, der zu Könnern gehört. Dort liefen Keller voll, wie es aus der Leitstelle des Salzlandkreises hieß.