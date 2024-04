Berlin - Nachdem ein Unbekannter einen 72-jährigen Mann in Berlin-Mitte in ein Gleisbett gestoßen und dadurch schwer verletzt hatte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der mutmaßliche Täter soll kurz nach der Tat eine Gruppe von sechs Männern am U-Bahnhof Alexanderplatz angerempelt und mit ihnen gesprochen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Am Abend des 20. April stieß der unbekannte Mann den Senior ins Gleisbett am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz. Zwei bislang unbekannte Personen halfen dem verletzten Mann wieder auf den Bahnsteig. Rettungskräfte brachten den Mann mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sichtete daraufhin Videoaufzeichnungen. Darauf sei zu sehen gewesen, dass der Senior offensichtlich zunächst einen Streit mit einem unbekannten Mann hatte, der den 72-Jährigen dann ins Gleisbett stieß. Danach habe sich der Verdächtige von der U-Bahn in Richtung Alexanderplatz entfernt.