Hannover/Bremen - Nach dem eintägigen bundesweiten Warnstreik soll am Dienstag der öffentliche Verkehr auch in Niedersachsen und Bremen wieder anrollen. Im Schienenregionalverkehr wurden erste Strecken am Montagnachmittag wieder befahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Trotzdem wirbelten die Arbeitsniederlegungen am Montag die Pläne vieler Pendler und Reisender durcheinander. Sowohl der Fernverkehr der Deutschen Bahn als auch weite Teile des Flugverkehrs und des Nahverkehrs waren eingestellt. Auch die Binnenschifffahrt war betroffen, weil Schleusen bestreikt wurden.

Am Flughafen Hannover gab es keine regulären Abflüge. Auch in Bremen blieben alle Flieger am Boden. Wegen der Ausfälle bei Bussen und Bahnen wichen viele Menschen auf das Auto aus. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifstreits im öffentlichen Dienst sowie in der Verkehrsbranche. Die Gewerkschaften Verdi und EVG setzen sich für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ein.