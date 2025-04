Nach einem Sturz aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in Magdeburg sind Mutter und Kind außer Lebensgefahr. Die Hintergründe bleiben weiter unklar.

Die Hintergründe des Vorfalls sind weiterhin unklar, die Ermittlungen dauern an. (Archivbild)

Magdeburg - Die Mutter und das Kleinkind, die nach einem Sturz aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in Magdeburg schwer verletzt wurden, sind außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Die 36 Jahre alte Frau und das einjährige Kind waren am Samstagmorgen auf einer Grünfläche vor einem Wohnhaus in der Landeshauptstadt gefunden und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe des Vorfalls sind weiterhin unklar, die Ermittlungen dauern an.

Am Montag sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg, dass derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt würden, um das schwebende Verfahren nicht zu erschweren.