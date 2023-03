Halle - Nach dem Tod eines neugeborenen Mädchens in Halle soll im Prozess gegen die Mutter am heutigen Dienstag das Urteil gesprochen werden. Zuvor sind am Landgericht Halle die Plädoyers geplant. Zu Prozessbeginn hatte die Angeklagte gestanden, das Kind im Dezember 2021 lebend geboren, in ein T-Shirt eingewickelt und dann an einem Wertstoffhof abgelegt zu haben. Dort starb das Mädchen. Es wurde Tage später von einer Spaziergängerin gefunden. Die Staatsanwaltschaft hatte der angeklagten Frau Totschlag vorgeworfen. Sie geht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.