Senftenberg - Weil er seinen Vater getötet haben soll, ist ein Haftbefehl gegen einen 22 Jahre alten Mann erlassen worden. Der Mann sei aktuell wegen eines psychischen Ausnahmezustandes in fachmedizinischer Betreuung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Der 52-jährige Vater des Mannes war am Montagabend tot in seiner Wohnung in Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) gefunden worden.

Zuvor hatte sich der 22-jährige Sohn beim Rettungsdienst gemeldet und angegeben, seinen Vater getötet zu haben. Die Verletzungen an Kopf und Oberkörper des Mannes deuteten beim Auffinden auf „massive“ Gewalt hin. Im Anschluss nahm die Polizei nach eigenen Angaben den jungen deutschen Mann fest.

Die Einsatzkräfte fanden am Montagabend auch die 88-jährige Mutter des Toten in der Wohnung. Sie hatte einen gebrochenen Arm und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Tatumstände sowie die Todesursache des Mannes werden nun von der Polizei ermittelt