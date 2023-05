Nach Tod von Frau in Bremen: Haftbefehl gegen 44-Jährigen

Bremen - Nach der Tötung einer 44-jährigen Frau in Bremen ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen einen ebenfalls 44 Jahre alten Mann, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach sei der mutmaßliche Täter in der Nacht zum Mittwoch von Spezialkräften festgenommen worden. Ermittlungen der Mordkommission hätten den Verdacht gegen den Mann erhärtet, so dass am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden sei. Weitere Ermittlungen laufen.

Die Frau war am Dienstag tot in ihrer Wohnung gefunden worden.