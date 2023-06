Erfurt - Im Prozess um einen Autobahnunfall, bei dem ein Mädchen aus der Ukraine gestorben ist, hat eine Zeugin den Unfallhergang anders dargestellt als der Angeklagte. Der wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung angeklagte Mann gab am Mittwoch am Amtsgericht Erfurt an, dass er vor dem Unfall ohne Spurwechsel auf der rechten Spur unterwegs gewesen sei und dass er sich nicht wirklich erklären könne, wie es zu dem Zusammenstoß gekommen sei. Er nehme an, von der Sonne geblendet worden zu sein, so der heute 62-Jährige.

Die Zeugin, die ebenfalls zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Auto auf der Autobahn bei Erfurt unterwegs gewesen war, sagte aus, dass sie den Unfallwagen beobachtet hatte. Dieser sei nach einem Überholmanöver so weit auf die rechte Spur gefahren, dass er mit dem auf dem Standstreifen abgestellten Auto der Familie des sechsjährigen Mädchens zusammenstieß.

Die Mutter des Kindes hatte den Wagen laut Anklage an dem Maitag im vergangenen Jahr dort mit betätigten Warnblinkern abgestellt, da der jüngere Bruder des Mädchens Atemprobleme bekommen habe. Der Angeklagte soll demnach seine Sorgfalt außer Acht gelassen haben und daher mit dem Wagen der Familie kollidiert sein. Das Mädchen wurde so schwer verletzt, dass es später im Krankenhaus starb. Auch die Mutter, der Vater und der Bruder des Mädchens wurden verletzt.