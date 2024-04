Magdeburg - Nach einem tödlichen Angriff auf einen 51 Jahre alten Mann in Magdeburg laufen die Ermittlungen nach Polizeiangaben auf Hochtouren. Details zu einem möglichen Täter oder zum Ablauf des Geschehens könnten zum derzeitigen Zeitpunkt nicht genannt werden, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg am Montagmittag.

In der Nacht zu Sonntag war es nach bisherigem Ermittlungsstand zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Straßenbahn in Magdeburg gekommen. Kurz darauf hätten beide die Straßenbahn verlassen. Im Haltestellenbereich soll es in der Folge zu einem Angriff auf den 51-Jährigen gekommen sein, bei dem dieser tödlich verletzt wurde.