Auf der A4 endet die Fahrt einer Frau tödlich. Die Autobahn muss bis in den späten Abend gesperrt werden.

Eisenach - Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A4 bei Eisenach ist die Autobahn seit dem späten Donnerstagabend wieder frei. Nach dem Unfall musste die A4 in Höhe der Anschlussstelle Eisenach-West für etwa sieben Stunden voll gesperrt werden, wie ein Sprecher mitteilte.

Bei dem Unfall kam eine 56-Jährige am Donnerstagnachmittag ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau mit ihrem Auto auf die A4 in Richtung Frankfurt am Main auffahren. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Betonleitwand.

Ein nachfolgendes Auto eines 25-Jährigen konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte auf den Wagen der Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 56-Jährige aus ihrem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige und ein Beifahrer wurden verletzt.