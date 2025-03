Toptrainerin Aimee Boorman geht die Arbeit in Stuttgart voller Euphorie an.

Stuttgart - Toptrainerin Aimee Boorman geht ihre heikle Aufgabe im Stuttgarter Kunst-Turn-Forum unvoreingenommen und mit großer Euphorie an. „Ich weiß nichts darüber, was hier passiert ist“, sagte die frühere Trainerin von Ausnahmeathletin Simone Biles angesprochen auf den Missbrauchsskandal, in dessen Zentrum der schwäbische Stützpunkt steht. Ihr Ziel sei, den Athletinnen zu helfen und sie auf die Saison vorzubereiten, erklärte die US-Amerikanerin. Die Atmosphäre in der Halle sei „lovely“, also entzückend, so die 51-Jährige.

Boorman trainierte von 2005 bis 2016 die US-Turnerin Biles, die in ihrer Karriere bereits elf Olympia- und 30 WM-Medaillen gewonnen hat. In Stuttgart betreut sie nun vorübergehend eine kleine Gruppe um die deutsche Hoffnungsträgerin Helen Kevric. Das Engagement läuft seit Anfang März und ist zunächst für fünf Monate geplant.

Flut an Vorwürfen in den vergangenen Monaten

In den vergangenen Monaten waren heftige Missstände im Stuttgarter Kunst-Turn-Forum angeprangert worden. Mehrere ehemalige und aktive Turnerinnen hatten unter anderem „systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch“ sowie katastrophale Umstände kritisiert. Zwei Übungsleiter wurden in der Folge freigestellt. Gegen einen früheren Trainer ermittelt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Laut Staatsanwaltschaft läuft ein Verfahren wegen des Verdachts der Nötigung in mehreren Fällen.

Der Schwäbische Turnerbund und der Deutsche Turner-Bund sind weiter mit der Aufarbeitung beschäftigt - dazu wurde Mitte Januar eine Kanzlei aus Frankfurt am Main herangezogen. Beim Landessportverband (LSV) wird zudem ein unabhängiges Expertengremium zusammengestellt. Zumindest die vorläufig eingefrorenen Fördermittel des Lands könnten bald wieder freigegeben werden.

EM-Start von Kevric noch offen

Die Athletinnen in Stuttgart seien ihr zunächst etwas „schüchtern“ begegnet, erklärte Interimstrainerin Boorman. Man lerne sich aber immer besser kennen, rede viel und scherze miteinander.

Besonders Kevric gilt als große Zukunftshoffnung im deutschen Turnen. Beim DTB-Pokal in Stuttgart vom 27. bis 30. März wird die 16-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in Paris vorigen Sommer starke Leistungen zeigte, aber nicht starten. Ob sie die Heim-EM in Leipzig vom 26. bis 31. Mai bestreitet, ist noch offen.