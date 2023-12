Windehausen - Im überfluteten Windehausen in Nordthüringen soll am Mittwochmorgen ein Krisenstab beraten, wie es in dem Ort weitergeht. Vor allem gehe es um die Frage, ob und wann die Menschen wieder in ihre Häuser können, sagte ein Sprecher. Windehausen im Landkreis Nordhausen wurde am ersten Weihnachtsfeiertag weitgehend geräumt, die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Nach Angaben des Sprechers gab es in dem Ort auch am Mittwochmorgen weiterhin keinen Strom.