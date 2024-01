Neuhaus am Rennweg - 5,14 Promille hat ein Atemalkoholtest eines Mannes ergeben, der an einer Tankstelle im Landkreis Sonneberg einen Unfall verursacht haben soll. Der 59-Jährige soll noch bevor er von den alarmierten Polizisten angesprochen werden konnte, die Gelegenheit genutzt haben, um in der Tankstelle eine kleine Flasche Schnaps auszutrinken, sagte ein Polizist am Sonntag. Im darauf folgenden Gespräch mit den Beamten habe der Mann eingeräumt, den Unfall verursacht zu haben. Der anschließende Test ergab dann den „astronomisch“ hohen Promillewert, wie der Polizist es nannte.

Spätere Untersuchungen des Blutalkoholwerts des Mannes im Krankenhaus ergaben dem Polizist zufolge immer noch Werte von mehr als drei Promille.

Zuvor soll der Mann einen hohen Sachschaden verursacht haben: Beim Rückwärtsfahren mit einem Auto soll er gegen ein Garagentor der Tankstelle bei Neuhaus am Rennweg gestoßen sein. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter wurden daraufhin am Samstag auf den Mann aufmerksam und brachten ihn in den Lokalbereich der Tankstelle. Dem Mitarbeiter zufolge soll der Mann von Anfang an einen deutlich betrunkenen Eindruck gemacht haben. Dem 59-Jährigen droht nun ein Verfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

In Deutschland gilt ab einem Wert von 1,1 Promille rechtlich absolute Fahruntüchtigkeit. Wurde direkt vor einer Messung Alkohol getrunken, kann der Atemalkoholwert höher ausfallen als der Blutalkoholwert. Allerdings sei der Unterschied gering, sagte der Polizist.